Bingöl'de 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik ilçe kırsalındaki iki farklı bölgede operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda araziye gömülü iki tüpe tuzaklanmış ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 40 kilogram ağırlığında 2 el yapımı patlayıcı ile jeneratör, 2 akü ile yaşam malzemeleri bulundu. Patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.

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