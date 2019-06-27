Bingöl ve Tunceli için kısa süreli yağış uyarısı Meteoroloji Bingöl ve Tunceli’nin kuzey kısmında kısa süreli yağışların etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji Bingöl ve Tunceli’nin kuzey kısmında kısa süreli yağışların etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada," Genel olarak havanın açık ve az bulutlu geçeceği, öğleden sonra Tunceli ve Bingöl’ün kuzeye bakan il sınırlarında lokal olarak kısa süreli yağışların görüleceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor"denildi.

Öteyandan rüzgarın bölge genelinde yer yer orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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