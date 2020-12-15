Bingöl Valisi Kadir Ekinci "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan Vali Ekinci, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Ekinci, haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", yaşam kategorisinde Enver Hancı'nın "Palu köprüsünde yolculuk", spor kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Birbirinden güzel fotoğraflar arasından en iyisini seçmekte zorlandığını ifade eden Ekinci, oylamanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

- "Tüm fotoğraflar bana göre yılın birincisi"

Ekinci, fotoğrafları oylamaya sunulan muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Ekinci, şöyle konuştu:

"Yüzyıllık Anadolu Ajansımızın sadece Türkiye'de değil tüm dünyada doğru, tarafsız, ilkeli haberciliğini yansıtan ve değerli foto muhabirlerimizin gayretleriyle ölümsüzleştirilen anların bazılarını seçmek durumunda kaldık. Aslında tüm fotoğraflar bana göre yılın birincisi niteliğinde ancak, yine de biz göre daha güzel, estetik olan ve özellikle bölgemizden hayatı yaşamı yansıtan fotoğrafları seçme gayreti içesinde olduk."