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Kadın - Aile Bingöl usulü cevizli helista helvası tarifi
Kadın - Aile

Bingöl usulü cevizli helista helvası tarifi

Bingöl yöresi ve tatlı ve yemekler çok beğeniliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 17:56:00 - 2021-12-15 17:58:00
Bingöl usulü cevizli helista helvası tarifi

Yöresel bir lezzet olan Cevizli Helista helvasını bu tarıfle kolaylıkla yaoabileceksiniz.

Bingöl usulü cevizli helista helvası nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 6 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı 
  • 2 su bardağı toz şeker
  • 3. 5 su bardağı su
  • 5 adet ceviz

Yapılışı

Şekeri ve suyumuzu ocağa koyup şerbetimizi kaynamaya bırakıyoruz. Çok değil kısık ateşte 7-8 dk kadar kaynayacak. Yağı eritip ununu koyuyoruz .Kısık ateşte pembeleşene kadar kavuruyoruz. Pembeleşince şerbetimizi yavaş yavaş döküp karıştırıyoruz. (şerbeti az gelirse yarım bardak kadar daha kaynar su ekleyip ateşte karıştırabilirsiniz)Antep fıstığı, ceviz ya da fındıkla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

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