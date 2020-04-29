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Bingöl Üniversitesinde fide üretimi

Bingöl Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün seralarında çoğunluğu yerli tohumdan fide üretilerek satışı yapılmaya başlandı.

2020-04-29 17:53:32 -
Bingöl Üniversitesinde fide üretimi

Bingöl Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün seralarında çoğunluğu yerli tohumdan fide üretilerek satışı yapılmaya başlandı.


BÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Çapakçur Vadisi’nde yer alan üniversite seralarında domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz gibi birçok sebzenin fide üretimi gerçekleştirildi. Mart ayında başlayan çalışma sayesinde toprakla buluşturulan çoğunluğu yerli tohumdan oluşan fideler, talep edenlere satılmaya başlandı.


Sebze fidelerinin bir kısmının dikime hazır hale geldiğini aktaran Merkez Müdürü Doç. Dr. Nusret Özbay, "Bir kısmı da önümüzdeki haftalarda dikime hazır hale gelecek. Üniversite personelimiz ve vatandaşlarımız, domatesten bibere, kavundan karpuza kadar her çeşit fideyi buradan temin edebilir. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çoğunlukla yerli tohum kullandık ve özellikle tüplü domates fidelerimizin tamamı yerli köy domateslerinden oluşmaktadır. Tüplü fidelerimizin tanesi 1.25 TL, tüpsüz çıplak köklü fidelerimiz ise tanesi 25 kuruştan satılacaktır. İlgi duyan vatandaşlarımızı seralarımıza bekleriz” dedi.


Geçen yıl fide alan üreticilerden olumlu yönde tepkiler aldıklarını belirten Özbay, sebze fidelerinin uygun dikim zamanının Mayıs’ın ilk haftası olduğunu kaydetti.

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