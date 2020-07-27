Bingöl Üniversitesi taban puanları 2020 Bingöl Üniversitesi başarı sırası

ÖSYM 2020 üniversite kontenjanları açıkladı. Buna göre; örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunuyor. Tıp kontenjaları 16 bin 448, Diş Hekimliği'nde 7 bin 752, Eczacılık'ta 3 bin 893, Ebelik'te 4 bin 74 , Hemşirelik'te ise 16 bin 239. 2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan Bingöl Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdaki ÖSYM’nin açıkladığı 2020 YKS tercih kılavuzu tablosunda görebilirsiniz. İşte Bingöl Üniversitesi taban puanları 2020 2 yıllık, Bingöl Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları

Bingöl Üniversitesi Adalet başarı sırası 929880 taban puanı 245,99621

Bingöl Üniversitesi Aşçılık başarı sırası 1445973 taban puanı 208,40464

Bingöl Üniversitesi Aşçılık (İÖ) başarı sırası 1759516 taban puanı 171,01258

Bingöl Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1755899 - 174,40752

Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 1222341 - 224,04984

Bingöl Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1651087 - 194,73188

Bingöl Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma 1365263 - 213,95574

Bingöl Üniversitesi Sosyal Güvenlik 1632388 - 196,06032

Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu taban puanları

Bingöl Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 1254387 - 221,80713

Bingöl Üniversitesi Elektrik 1208389 - 225,00839

Bingöl Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık

ÖSYM YKS üniversite taban puanları ve tercih kılavuzu için tıklayınız