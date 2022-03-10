Bingöl’de kar yağışı devam ediyor. Bu sebeple öğrenciler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, yarın okullar tatil olacak mı?

Bingöl okullar tatil mi 11 Mart | Bingöl okullar tatil mi valilik açıklaması

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Mart ayı olmasına rağmen yurdun büyük bölümü kar yağışına teslim oldu. Yoğun kar yağışı sebebiyle Bingöl’ün Karlıova ve Yayladere ilçelerinde eğitime 10 Mart Perşembe günü ara verildi. Devam eden kar yağışı sebebiyle yarın da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Henüz 11 Mart Cuma gününe ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.