Bingöl liseleri 2019 taban puanları yüzdelik dilimleri 2019 LGS MEB

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Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte bursa lise yüzdelik dilimleri 2019.

Bingöl / Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi taban puanları

Bingöl/ Karşıyaka Anadolu Lisesi taban puanları

Bingöl/ 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

Bingöl/ Yunus Emre Anadolu Lisesi taban puanları

Bingöl/ Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

Bingöl/ Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

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