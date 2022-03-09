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Eğitim Bingöl hangi ilçelerde okullar tatil? Bingöl 10 Mart okullar tatil mi?
Eğitim

Bingöl hangi ilçelerde okullar tatil? Bingöl 10 Mart okullar tatil mi?

Bingöl okulların tatil olduğu ilçeler | Bingöl’de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Öğrenciler ise okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Bingöl’de okullar tatil edildi mi?

Yeniakit Publisher
2022-03-09 20:32:00 -
Bingöl hangi ilçelerde okullar tatil? Bingöl 10 Mart okullar tatil mi?

Kar yağışının etkili olduğu illerden biri de Bingöl… Vatandaşlar Bingöl’de okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, yarın Bingöl’de okullar tatil mi?

Bingöl hangi ilçelerde okullar tatil? Bingöl 10 Mart okullar tatil mi?

Bingöl'ün Karlıova ve Yayladere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığı ile Yayladere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarının 10 Mart Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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