Bingöl esnafı boykottan taviz vermiyor!
Bingöl esnafı siyonist İsrail'e karşı dik duruşunu sürdürüyor.
7 Ekim tarihinde Gazzeli mazlumlara yönelik saldırılarıyla soykırım yapan İsrail, dünya genelinde boykot ediliyor.
Bingöl'de İsrail'in saldırılarının ardından boykota başlayan esnaflar da bu duruşlarından taviz vermedi.
"Bizler Müslümanız, kardeşlerimize yapılan bu zulmü elbette insani ve vicdani olarak kabul edemeyiz." mesajı veren Bingöl esnaflarından bazıları bugün de yahudi mallarına tepkilerini sürdürüyor.
Sosyal medyada Bingöllü bir esnafın yahudi kolasının dolabını dükkanından çıkarttığı anlara ait görüntüler gündem oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Dünya çapında boykot çağrıları yapılıyordu! Starbucks'tan şok eden 'Gazze' açıklaması! Hadi oradan be