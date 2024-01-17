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Gündem Bingöl esnafı boykottan taviz vermiyor!
Gündem

Bingöl esnafı boykottan taviz vermiyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-17 22:34:00 -
Bingöl esnafı boykottan taviz vermiyor!

Bingöl esnafı siyonist İsrail'e karşı dik duruşunu sürdürüyor.

7 Ekim tarihinde Gazzeli mazlumlara yönelik saldırılarıyla soykırım yapan İsrail, dünya genelinde boykot ediliyor.

Bingöl'de İsrail'in saldırılarının ardından boykota başlayan esnaflar da bu duruşlarından taviz vermedi.

"Bizler Müslümanız, kardeşlerimize yapılan bu zulmü elbette insani ve vicdani olarak kabul edemeyiz." mesajı veren Bingöl esnaflarından bazıları bugün de yahudi mallarına tepkilerini sürdürüyor.

Sosyal medyada Bingöllü bir esnafın yahudi kolasının dolabını dükkanından çıkarttığı anlara ait görüntüler gündem oldu.
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