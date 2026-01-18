Bingöl-Erzurum yolunda feci kaza: Buzda kayan tıra otobüs çarptı!

Bingöl-Erzurum kara yolu Hacılar köyü mevkisinde akşam saatlerinde buzlanma faciası yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, aşırı buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır, yolda kayarak yolu kapatacak şekilde yan durdu.

Aynı istikamette seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FHO 474 plakalı yolcu otobüsü, duramayarak yan yatan tıra çarptı.

İçerisinde 38 yolcusu bulunan otobüste çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, dondurucu soğukta yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Yaralı 3 yolcu, ambulanslarla ivedilikle Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hastaneden alınan bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri, kaza bölgesinde yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.