  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
SDG kaçarken vurdu! İki Asker Şehit Oldu, Yaralılar var Erzurum'da kereste fabrikasında patlama! Bakan Tekin'den 'Atatürk' maskeli vurgunculara tokat gibi cevap: Asrın hırsızlığını gizleyemezsiniz! O ilde fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor! Hindistan’dan işçi getirdiler İlk kasabada kontrol sağlandı! Suriye Ordusu Rakka’ya girdi Karabük Üniversitesi’ne yapılan saldırılar planlı ‘Askeri güç’ kullanma tehdidi sonrası yetkililere soruşturma başlatıldı. Trump'ın ayarı bozuldu Dedetaş’ın ihmali can alıyordu CHP’li başkandan 200 milyonluk arkadaş kıyağı! Hala doymadılar Çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi! MİT’ten 17 paket birden
Yerel Bingöl-Erzurum yolunda feci kaza: Buzda kayan tıra otobüs çarptı!
Yerel

Bingöl-Erzurum yolunda feci kaza: Buzda kayan tıra otobüs çarptı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bingöl-Erzurum yolunda feci kaza: Buzda kayan tıra otobüs çarptı!

Bingöl’de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan ve yolu kapatan tıra, arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. 38 yolcunun bulunduğu otobüste 3 kişi yaralanırken, kaza sonrası Bingöl-Erzurum kara yolunda can pazarı yaşandı.

Bingöl-Erzurum kara yolu Hacılar köyü mevkisinde akşam saatlerinde buzlanma faciası yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, aşırı buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır, yolda kayarak yolu kapatacak şekilde yan durdu.

Aynı istikamette seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FHO 474 plakalı yolcu otobüsü, duramayarak yan yatan tıra çarptı.

İçerisinde 38 yolcusu bulunan otobüste çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, dondurucu soğukta yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Yaralı 3 yolcu, ambulanslarla ivedilikle Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hastaneden alınan bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri, kaza bölgesinde yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Samsun’da feci kaza! Otomobil hurda yığınına döndü
Samsun’da feci kaza! Otomobil hurda yığınına döndü

Yerel

Samsun’da feci kaza! Otomobil hurda yığınına döndü

Osmaniye’de trafik kazası
Osmaniye’de trafik kazası

Gündem

Osmaniye’de trafik kazası

Bisikletli genç kazada hayatını kaybetti
Bisikletli genç kazada hayatını kaybetti

Gündem

Bisikletli genç kazada hayatını kaybetti

Antalya'da feci kaza: Kamyon çöp kamyonunu devirdi!
Antalya'da feci kaza: Kamyon çöp kamyonunu devirdi!

Yerel

Antalya'da feci kaza: Kamyon çöp kamyonunu devirdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23