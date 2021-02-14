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Siyaset ‘Binbir surat’ CHP’li Gökhan şimdi de Komünizme sevdalandı!
Siyaset

‘Binbir surat’ CHP’li Gökhan şimdi de Komünizme sevdalandı!

CHP'ye yakınlığı ile biline Gökhan Özoğuz, şimdi de komünizm sevdasına düştü. Özoğuz, rezaletleriyle gündemden düşmeyen Eski HDP’li Barış Atay gibi, kokuşmuş ideoloji ‘Komünizm’in artıklarından “Türkiye İşçi Partisi”ni yere göğe sığdıramadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 14:42:00 -
‘Binbir surat’ CHP’li Gökhan şimdi de Komünizme sevdalandı!

CHP’ye yakınlığı ile bilinen ve Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına gelmesi sonrası konserleri kapıp cebini dolduran Gökhan Özoğuz, CHP'ye yakınlığı ile biline Gökhan Özoğuz, HDP listesinden seçime girip vekil olan ve daha sonra TİP'e geçen ve evli olmasına rağmen başka evli kadınlara bir gecede binlerce lira ezen Barış Atay gibi komünistlere övgü dizdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özoğuz, Barış Atay’ın Türkiye İşçi Partisi’ni övdüğü paylaşımını “Türkiye İşçi partili olmak; Halk için Her Türlü zorbalığa, hırsızlığa, sömürüye karşı hakları savunmak demekti” notuyla retweetledi.

Şekilden şekle giren Özoğuz’un son olarak komünistlere övgüler düzmesi “yerini buldu” yorumlarına neden oldu.

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