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Gündem

Binanın betonundan öyle şeyler çıktı ki! Görenler yuh çekti! Bu kadar da olmaz

Depremden sonra insanların kendine en çok sorduğu sorulardan biri, yaşadığım bina sağlam mı? Bunu anlamanın yolu, binalardan alınan örneklerin incelenmesi olduğu açıklandı. Bu işlemin ise belediyelerin laboratuvarlarında yapılabildiği öğrenildi. İstanbul Kadıköy Belediyesi'nin laboratuvarında farklı binalardan alınan karot numuneleri ise deprem felaketi yaşadığımız şu günlerde akıllara adeta durgunluk verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 22:27:00 -
Binanın betonundan öyle şeyler çıktı ki! Görenler yuh çekti! Bu kadar da olmaz

İstanbul’da beklenen büyük depremin etkileyeceği çok sayıda binanın olduğu tahmin edilirken kentte binaların dayanıklılık testleri de devam ediyor. Kadıköy Belediyesi’nin bina dayanıklılık laboratuvarında bazı binalardan alınan örneklerin betonlarında görülen nazar boncuğu, gazete parçaları ve köpük parçaları şaşkına çevirdi. Uzmanlar yapı denetim firmalarının bunu görüp gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti. İşte o çarpıcı örneklerden bazıları…

NTV’den Ahmet Örsoğlu’nun haberine göre; mühendislik hizmeti almış şartnamelere uygun olan bir beton örneği ile 35 yıllık bir yapıdan alınan mühendislik hizmeti ve herhangi bir standardı olmayan yeni denetlenmeyen bir beton örneği karşılaştırıldı.

Eski yapılardan alınan karot numuneleri neredeyse elle bile parçalanabilecek kadar dayanıksız olduğu görülürken yeni binalardan alınan örneklerin ise eski binalara göre çok daha sağlam ve basınca dayanıklı oldukları görüldü.

Ancak yeni binalardan alınan ve olmaması gereken örneklerde yok değildi. 

Belediye görevlisi kötü bir örnek olduğunu belirttiği o örnek için ise “Burada bir uygulama hatası var. Yapı denetim firmaları, şantiye şefleri, yüklenici firma ve belediye olarak bizlere çok iş düşüyor. Burada beton iyi sıkışmamış betonda boşluk kalmış. Şimdi burada makinelerde bu betonların kırılması gereken değer 47 ama biz bu örnekte hazır beton olmasına rağmen 47 değerini bulamayız. Bu boşluklar mukavemeti ve taşıma gücünü maalesef düşürüyor” dedi.

NTV muhabiri ise aldığı bilgileri şu şekilde aktardı: “‘Deprem bölgesindeki 10 ilde yeni yapılan binaların yıkılma nedeni nedir?’ diye sorduk, bunu merak ettik; demirden çalınmış, betondan çalınmış, beton hazırlanırken mevcut mevzuata uyulmamış bu yüzden de o binalar hasar gördü veya tamamen yıkıldı.”

Kadıköy belediyesinin laboratuvarında binalardan alınan bazı örnekler ise pes dedirtti:

Bir beton örneğinin içinde nazar boncuğu vardı. Belki de binayı korusun diye bir inançla betonun içine koyulduğu tahmin edilen örnek için uzmanlar uyararak ‘bu binayı korumaz binadaki betonun gücünü zayıflatır’ yorumunda bulundu. Bir diğer karot örneğinde de betonun içinde köpük olduğu görüldü.

 

 

 

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