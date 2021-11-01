  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Binance'tan kullanıcıları korkutan duyuru: Para çekim işlemleri askıya alındı
Ekonomi

Binance'tan kullanıcıları korkutan duyuru: Para çekim işlemleri askıya alındı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, kripto para çekim işlemlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 16:45:00 - 2021-11-01 16:47:37
Binance'tan kullanıcıları korkutan duyuru: Para çekim işlemleri askıya alındı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, tüm para çekme işlemlerini askıya aldığını bildirdi. Binance, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Büyük bir birikme nedeniyle tüm kripto para çekme işlemlerini geçici olarak devre dışı bıraktık. Ekibimiz bunun üzerinde öncelikli olarak çalışıyor" ifadelerinde bulundu. Para çekme işlemlerinin ne zaman açılacağı konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin perde arkası! Skandalı öğrenen Erdoğan yurda döndü
Gündem

Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin perde arkası! Skandalı öğrenen Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi nedeniyle gittiği Roma'dan sonra başka bir program için İskoçya'nın Glasgow kentine gidecekt..
Türkiye ve BAE arasında kritik anlaşma! Anlaşmaya bir ülke daha dahil oldu
Dünya

Türkiye ve BAE arasında kritik anlaşma! Anlaşmaya bir ülke daha dahil oldu

Konteyner krizi ve deniz taşımacılığında son dönemde maliyetler bir hayli arttı. Bunun önüne geçmek isteyen Türkiye, BAE ve Pakistan arasınd..
Doğal gazda kasım tarifesi
Ekonomi

Doğal gazda kasım tarifesi

Sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife yüzde 49 artışla 3 bin 482 lira olurken, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay