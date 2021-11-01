Binance'tan kullanıcıları korkutan duyuru: Para çekim işlemleri askıya alındı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, tüm para çekme işlemlerini askıya aldığını bildirdi. Binance, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Büyük bir birikme nedeniyle tüm kripto para çekme işlemlerini geçici olarak devre dışı bıraktık. Ekibimiz bunun üzerinde öncelikli olarak çalışıyor" ifadelerinde bulundu. Para çekme işlemlerinin ne zaman açılacağı konusunda bir bilgi paylaşılmadı.