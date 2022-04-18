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Ekonomi Binance çöktü mü? Binanca neden hata veriyor?
Ekonomi

Binance çöktü mü? Binanca neden hata veriyor?

Binance sitesi çöktü mü? Binance ye ne oldu? Binance neden durdu? Binance tr neden acilmiyor? Binance yanlış veri türü hatası gündemde yer alıyor. Binance TR kullanıcıları 18 Nisan sabahında sitede işlem yaparken hata uyarısı ile karşı karşıya geldi. Peki binance neden hata veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-04-18 11:03:00 - 2022-04-18 11:10:20
Binance çöktü mü? Binanca neden hata veriyor?

Kripto para borsası Binance kullanıcıları platformdan para çekme konusunda problem yaşıyor. Sosyal medyanın gündemine gelen olayla ilgili resmi açıklama geldi! Peki Binance çöktü mü? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

Binance neden açılmıyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Binance TR yanlış veri hatası ile karşılaşan kullanıcılar konu hakkında resmi açıklama olup olmadığını merak ediyorlar. Binance TR’de daha önce de yaşanan bu sorunu ardından kurum tarafından açıklama yapılmıştı. İşte detaylar

Binance yanlış veri türü hatası uyarısı nedir?

Binance TR’de daha önce de yaşanan bu sorunu ardından kurum tarafından açıklama yapılmıştı. Güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişim sağlanamıyor.

Daha önce yapılan açıklama şu şekildeydi: "Değerli Binance TR Kullanıcılarımız, Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına 29 Eylül 2021 Çarşamba günü sunucularımızda güncelleme çalışması yapılacaktır. Türkiye saati ile sabah 09.45 - 12.15 arasında gerçekleşecek olan güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişilemeyecektir. Yapılan güncelleme çalışması ile sizlere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor, sabrınız için teşekkür ediyoruz."

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