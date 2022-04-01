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Gündem Binali Yıldırım'ı üzen İmamoğlu paylaşımı
Gündem

Binali Yıldırım'ı üzen İmamoğlu paylaşımı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçimlerden sonra yapılan bir Ekrem İmamoğlu paylaşımının kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 10:54:00 -
Binali Yıldırım'ı üzen İmamoğlu paylaşımı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Üsküdar Belediyesince Çavuşdere Spor Sarayında düzenlenen Yerel Yönetimler Şenliğinde konuştu.

Yıldırım, geçen seçimlerden Cumhur İttifakı’nın büyük bir başarıyla çıktığını ileri sürerek, yine ilk günkü aşkla 2023-2024 seçimlerine emin adımlarla hazırlandıklarını ve bu seçimlerden de başarıyla çıkacaklarını iddia etti.

Yıldırım, sosyal medyada seçimlerde yenildiği Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir paylaşıma çok üzüldüğünü ifade etti ve şöyle konuştu:

“Seçimlerden sonra bir İstanbullu paylaşım yapmış gördüm, çok üzüldüm. ‘Başkan Ekrem İmamoğlu, Allah razı olsun Marmaray’ı yaptın, çok güzel olmuş, eline sağlık.’ diyor. İşte böyle, bir hal var memlekette. Önemli değil, biz hizmeti vatandaş için yapıyoruz. Biliyoruz ki vatandaş da biliyor hem de çok iyi biliyor. 15 sefer tartıya çıkmışız, milletin onayını almışız. 16’ncı sefere hazır mıyız Üsküdar? Ne yaparsa yapsınlar biz hazırız, kim gelirse gelsin. İster yuvarlak masa, ister dört köşeye yapsınlar, ister arka arkaya yürüsünler, ister kol kola girsinler, hiç fark etmez. Biz buradayız, milletin içindeyiz, milletimizle birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. İşte Üsküdar 2023 ve 2024’e hazır.”

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Yorumlar

fevzi

üzülme biz biliyoruz kıt akıllılar ve tek gözlüler chp de yuvalanıyor

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