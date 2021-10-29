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Gündem Binali Yıldırım'dan Sait Badıllı'yı hastanede ziyaret etti
Gündem

Binali Yıldırım'dan Sait Badıllı'yı hastanede ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ankara'da açık kalp ameliyatı olan Badıllı Aşireti'nin önde gelen isimlerinden Sait Badıllı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 17:20:00 -
Binali Yıldırım'dan Sait Badıllı'yı hastanede ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sait Badıllı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Açık kalp ameliyatı başarılı geçti

Şanlıurfa'nın ve Badıllı Aşireti'nin önde gelen kanaat önderlerinden Sait Badıllı, Ankara'da açık kalp ameliyatı oldu. Binali Yıldırım, ameliyatı başarılı geçen Badıllı'yı ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Binalı Yıldırım'ı eski Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Sait Badıllı’nın oğulları Mehmet Badıllı, Adnan Menderes Badıllı, Ahmet Badıllı ve yakınları karşıladı. Kendisi de Badıllı Aşireti'nin bir kolundan olan ve Şanlıurfa Badıllı Aşireti ile akrabalık bağları olduğu için daha önce de Şanlıurfa'daki köyünde Sait Badıllı'yı defalarca ziyaret eden Binali Yıldırım, Badıllı ile bir süre sohbet etti ve genel durumu hakkında bilgi aldı.

Sait Badıllı'ya AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Ahmet Akay, Halil Özcan, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, birçok siyasi ve bürokrat da ziyarette bulunmuştu.

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