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Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, dün akşam katıldığı programda, 16 Haziran'da CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile çıktıkları ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya'ya ilişkin, "Su kaynattı" değerlendirmesinde bulundu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:35

Dün akşam televizyoncu Okan Bayülgen'in programına konuk olan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, konukları kahkahaya boğdu.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Okan Bayülgen'in hazırlayıp sunduğu "Uykusuzlar Kulubü" adlı programın konuğu oldu. Zaman zaman Ekrem İmamoğlu ile çıktığı programın moderatörü İsmail Küçükkaya'ya göndermelerde bulunan Yıldırım, Küçükkaya'nın ilk zamanlar iyi olduğunu ancak su kaynattığını söyledi.

Binali Yıldırım, İstanbul projelerine ve gündeme ilişkin görüşlerini Okan Bayülgen'in hazırlayıp sunduğu programda gençlerle paylaştı. Programda, gençlere 10 GB internet sözünün hatırlatılması üzerine Yıldırım, kankam dediği gençlerle arasına kimsenin giremeyeceğini söyledi.

Üniversiteli gençlere staj müjdesi

Yıldırım, üniversite gençlerine de staj müjdesi verdi. Üniversitelerle bu konuda protokol imzalayacağını söyleyen Yıldırım, İstanbul'da hiçbir üniversiteli gencin staj yeri diye sorunu olmayacağını ifade etti.

"Size gülmek çok yakışıyor"

Zaman zaman Yıldırım'a takılan Okan Bayülgen, İsmail Küçükkaya'yı hatırlatınca ikili arasında kahkahalar koptu.

İşte Bayülgen-Yıldırım arasındaki o komik diyalog;

-Okan Bayülgen: Benim gördüğün bir şey var. AK Parti'deki en neşeyi gülümseyen insan sizsiniz. Size gülmek çok yakışıyor.

Binali Yıldırım: Teşekkür ederim ne ısmarlayayım.

-Okan Bayülgen: Ben de sizin gülmenizi çok hoş buluyorum. Siz beni nasıl buluyorsunuz? Ben de tatlı mıyım? Bunu İsmail'e atfen söylüyorum.

Binali Yıldırım: Otel toplantısından önce daha iyiydiniz.

"Küçükkaya su kaynattı"

Binali Yıldırım: Gerginliği normale döndürmek lazım. Ben de tam da Bunu istiyordum. Muhalif birisini seçerek bu süreci başlatayım istedim. Ama o su kaynattı.

 

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:35
  1. Okan Bayülgen
  2. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  3. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  4. Uykusuzlar Kulubü
  5. Ekrem İmamoğlu
  6. İsmail Küçükkaya

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