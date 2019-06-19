Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

Cumhur İttifakı'nın AK Partili İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Milli Gazete'nin Sefaköy'deki tesisini ziyaret etti. Saadet Partililerle AK Partililerin dünya ve ahiret görüşünün aynı olduğu hatırlatan Yıldırım, "Birbirimizin acı gününde bir araya geliriz, sevinçli günlerinde, cenazelerde, bayramlarda bir araya geliriz. Birbirimizden ne farkımız var? Yaşayış olarak ne farkımız var? Dünyaya bakış, ahirete bakış olarak ne farkımız var?" dedi. Aynı zamanda, Saadet Partililerden destek beklediğini ifade eden Binali Yıldırım, siyasi söylemlerin kırıcı olabileceğini ifade ederek, "Şuna ben de katılıyorum yani siyasette sert rüzgarlarla konjonktürel olarak yanlış anlaşılacak maksadını aşacak söylemler olabilir. Onun için Saadet Partisi mensubu bu kardeşlerimiz incinmiş olabilir, kırılmış olabilir. Ben bu yüzden dolayı da kendilerinden özür diliyorum." dedi.

Anket açıklaması

Milli Gazete Genel Müdürü Ömer Yüksel Özek, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ve yayın kurulu üyelerinin katıldığı sohbet ortamında geçen ziyarette 23 Haziran seçimlerine ilişkin konular da konuşuldu. Sohbetin soru – cevap kısmında Yıldırım, kendisine yöneltilen anket sorusuna şöyle cevap verdi:

“Benim her zaman söylediğim bir şey vardır. En doğru anket sandığa yansıyan sonuçlardır. Son zamanlarda anketler yanıltıcı olabiliyor. Farklı durumları var anketlerin. Bize gelen sonuçlara göre birbirine yakın olarak gözüküyor.”