0553 313 94 23

Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

Cumhur İttifakı'nın AK Partili İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, kendisine yöneltilen anket sorusunda, "Farklı durumları var anketlerin. Bize gelen sonuçlara göre birbirine yakın olarak gözüküyor." şeklinde cevap verdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 08:59
Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

Cumhur İttifakı'nın AK Partili İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Milli Gazete'nin Sefaköy'deki tesisini ziyaret etti. Saadet Partililerle AK Partililerin dünya ve ahiret görüşünün aynı olduğu hatırlatan Yıldırım, "Birbirimizin acı gününde bir araya geliriz, sevinçli günlerinde, cenazelerde, bayramlarda bir araya geliriz. Birbirimizden ne farkımız var? Yaşayış olarak ne farkımız var? Dünyaya bakış, ahirete bakış olarak ne farkımız var?" dedi. Aynı zamanda, Saadet Partililerden destek beklediğini ifade eden Binali Yıldırım, siyasi söylemlerin kırıcı olabileceğini ifade ederek, "Şuna ben de katılıyorum yani siyasette sert rüzgarlarla konjonktürel olarak yanlış anlaşılacak maksadını aşacak söylemler olabilir. Onun için Saadet Partisi mensubu bu kardeşlerimiz incinmiş olabilir, kırılmış olabilir. Ben bu yüzden dolayı da kendilerinden özür diliyorum." dedi. 

Anket açıklaması

Milli Gazete Genel Müdürü Ömer Yüksel Özek, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ve yayın kurulu üyelerinin katıldığı sohbet ortamında geçen ziyarette 23 Haziran seçimlerine ilişkin konular da konuşuldu. Sohbetin soru – cevap kısmında Yıldırım, kendisine yöneltilen anket sorusuna şöyle cevap verdi:

Benim her zaman söylediğim bir şey vardır. En doğru anket sandığa yansıyan sonuçlardır. Son zamanlarda anketler yanıltıcı olabiliyor. Farklı durumları var anketlerin. Bize gelen sonuçlara göre birbirine yakın olarak gözüküyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 08:59
  1. Milli Gazete Genel Müdürü Ömer Yüksel Özek
  2. Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş
  3. AK Partili İBB Başkan adayı Binali Yıldırım
  4. Saadet Partisi
  5. Cumhur İttifakı
  6. Sefaköy
  7. anket
  8. son anket
  9. son anket sonuçları
  10. AK Parti oy oranı
  11. Binali Yıldırım
  12. binali yıldırım oy oranı
  13. istanbul anket
  14. istanbul son anket

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da trafik kazaları MOBESE’ye yansıdı
    1. Diyarbakır’da trafik kazaları..
    2. Aydemir, Beykoz’da Dadaşlara seslendi
    3. Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı
    4. Aydın Müftüsü Aksu’dan Rektör..
    5. "Erkeklerde sertleşme bozukluğu kalp..
    6. Lüleburgaz’da yaz spor okulları..
    7. Camilere engelli rampası
    8. Karaciğer hastalıklarına yakalanmamak..
    9. Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
    10. Bisiklet tutkunlarından Dilimli..
    11. Sökeli Başpehlivan ve oğullarına Didim..
    12. Didim’deki 2. el pazarı belediye..
    13. Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    14. Serbest piyasada döviz fiyatları
    15. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    16. Didim’de turizmciler kokteylde bir..
    17. Kanser tedavisi gören Nurhayat için..
    18. ‘Dost’ ateşine adli soruşturma
    19. (Özel) 105 milyon liraya satılık ada
    20. (Özel) Akademik yumurtalar satışa..
    21. (Özel) Su altında kalan tarım..
    22. Cankurtaranlardan nefes kesen kurtarma..
    23. 80 yaşında eş katili oldu 20 yıl hapsi..
    24. (Özel) Çocukların süs havuzunda..
    25. İranlı yolcunun üzerinde 2 kilo 4 gram..
    26. Yaz mevsiminde karla mücadele çalışması
    27. (Özel) Beylikdüzü’nde sokak ortasında..
    28. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler,..
    29. Gri listede aranan DHKP/C’linin de..
    30. Bakan Varank "Girişimci ve Yenilikçi..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz