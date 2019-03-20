Binali Yıldırım'dan anket açıklaması: Yok sayamayız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Habertürk'te 'Türkiye'nin Nabzı' programında Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde gazeteci Nagehan Alçı, Sevilay Yılman ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Habertürk'te 'Türkiye'nin Nabzı' programında Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde gazeteci Nagehan Alçı, Sevilay Yılman ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:

Sokak iyi. Bir kere sokakta olumsuz bir şeye rastlamadım dersem yanlış olur. Biraz farklı düşünüyordum. Özellikle İstanbul'un konularıyla ilgili insanları rahat gördüm. Şöyle bir algı var, siz bu sorunları çözersiniz, diye. Bazıları yüzüme karşı 'trafik sorunu, depremle ilgili dönüşümü, otopark sorununu çözeceğinizi biliyoruz' diyorlar. Bazıları da gençlere iş, aş alanı bulacak projeler bekliyor. Genel anlamda İstanbul'da meydanlar gayet güzel. Genel seçim havasındaki gibi çok fazla hareketlilik yok. Seçmen yerel konularda öncelik trafik ve ulaşım. İkinci öncelik otopark. Üçüncü öncelik yeşil alan, altyapının engelli vatandaşlarımıza uygun olmaması. Ekonomik sıkıntı, pahalılık gibi konular da gündeme geliyor.

"Son 5-6 yıldır böyle"

Siyasetçi nerede ne ikram edilirse onunla otlanarak gününü geçirir. Bizim düzenli olarak şu saatte kahvaltı, şu saatte öğle yemeği yok. Memurlar gibi çalışmıyoruz. Bazen öğlen bir şey yemeden geçiriyoruz. Akşam üzeri yiyoruz. Bir düzensiz yaşam tarzı diyebiliriz. Uyku işinde kesintisiz uyku benim dört saati geçmiyor. Son 5-6 yıldır böyle. Bu da yetiyor bana.

"Anketler nabız ölçer"

Ben de hiçbir değişiklik yok. Ben 40 yıllık Binaliyim. İş hayatında 40 yıllık Binaliyim. Tabii ki rakipler bir tane değil. İstanbul'da herhalde 7 mi 10 mu? CHP'nin adayı kendi programını, biz kendi programımızı anlatıyoruz. İstanbullular onu da dinliyor, beni de dinliyor. Sonunda karar verecekler.

Adaylıklar belli olunca telefonla görüştük, birbirimize başarılar diledik. Zaman zaman ufak ufak göndermeler oluyor. Orası Ankara, burası İstanbul. Orası başkent, genel siyasetin göbeği. Burası İstanbul. İstanbul'un siyaseti gelecek, geçim, İstanbulullar'ın ne beklediği. İkisi de doğru yönde gidiyor.

Anketler havada uçuşuyor. Ekrem Bey 80 anket yaptırdım diyor. 80 anket yapacak kampanya günü yok. Nasıl becerdi bilmiyorum.

Anketler fikir verir. Yok sayamayız. Geçmişte bazı yönlendirmelerde ters köşe oldular. Anketlerin bir zorluğu var. Bu yalın bir seçim değil. İttifaklar var. Kim kiminle yol gidecek, kim kime oy verecek tam net değil. İttifakı kuranlar bir tanım yapmış ama ittifakın içinde yer alacak seçmen o tanımı çok fazla algılamıyor. Bir ittifak içerisinde göz kırpmadan diğer ittifaka oy verecekler olacak. Bu oy geçişkenliğini anketler nasıl tespit edecek. Anketlerin verebileceği fikir sıkıntılı. Ama bizim sıkıntımız yok.