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Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!

Üçe çıkarılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Yardımcılıklarına Binali Yıldırım ile Bülent Arınç'ı getirileceği iddia edildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:52
Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!

Son Başbakan Binali Yıldırım'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir görev verileceği Ankara kulislerinde bir süredir konuşuluyor.

Binali Yıldırım, önceki gün kabinede revizyon olması durumunda kabineye gireceği iddiaları ile ilgili, "Cumhurbaşkanımızın gerek kabine konusunda, gerek de diğer konularda hangi adımlar atacağını kendisi karar verecektir. Ülkemizin geleceği için, milletimizin refahı için, sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik ve bugünden sonra da gayret edeceğiz. Pozisyonun bir önemi yok" cevabını vermişti.

Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Binali Yıldırım, devletin 2 numaralı koltuğuna oturacak. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Başyardımcılığı ve Cumhurbaşkanı vekilliği pozisyonlarının hazırlanması için talimat verdiği ve Binali Yıldırım’ı bu şekilde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde değerlendireceği iddia edildi.

Üçe çıkarılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Yardımcılıklarına getirilmesi beklenen isimlerden birinin de Bülent Arınç’ın olabileceği iktidar kulislerinde konuşulanlar arasında.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:52
  1. Ankara
  2. Binali Yıldırım
  3. Bülent Arınç

YORUM YAZ

  • KaplanKaplan13 dk önce
    Tayyip hala bütün bu yaşananlardan ders çıkarmadı bülent arınç denen haini yanına almakla ve oğlunu vekil yapmakla çok büyük hata yaptı birde yardımcı yaparsa sonunu siz düşünün.
  • HOROZ KENTLI HOROZ KENTLI 14 dk önce
    ISTE O ZAMAN AK PARTI KENDISINE BITIRME KONUSUNDA EN ONEMLI ADIMI ATMIS OLUR SAYET BULENT ARINC I CUMHURBASKANI YARDIMCISI YAPARSA...
  • Mazhar SaylamMazhar Saylam18 dk önce
    İyi olur maşallah
  • Okan DüzmeşeOkan Düzmeşe25 dk önce
    bülent arınç ve oğlu bu AKP bünyesinde olduğu sürece benim ne güvenim kaldı ne de verecek bir oyum. siz içinizdeki fetöcüleri kusmadınız ki dışarı... bari sizi seven sayan değer veren bu milletin aklıyla oynamayın. akp bünyesindeki fetöye zamanında sevda duyanları dışarı çıkarmak gerekirse belki sadece Reis kalır tek başına.. Her zaman olduğu gibi. kusun artık şu adamları içinizden. atın dışarı. milletin de aklıyla oynamayın...

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