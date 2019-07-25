Son Başbakan Binali Yıldırım'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir görev verileceği Ankara kulislerinde bir süredir konuşuluyor.

Binali Yıldırım, önceki gün kabinede revizyon olması durumunda kabineye gireceği iddiaları ile ilgili, "Cumhurbaşkanımızın gerek kabine konusunda, gerek de diğer konularda hangi adımlar atacağını kendisi karar verecektir. Ülkemizin geleceği için, milletimizin refahı için, sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik ve bugünden sonra da gayret edeceğiz. Pozisyonun bir önemi yok" cevabını vermişti.

Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Binali Yıldırım, devletin 2 numaralı koltuğuna oturacak. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Başyardımcılığı ve Cumhurbaşkanı vekilliği pozisyonlarının hazırlanması için talimat verdiği ve Binali Yıldırım’ı bu şekilde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde değerlendireceği iddia edildi.

Üçe çıkarılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Yardımcılıklarına getirilmesi beklenen isimlerden birinin de Bülent Arınç’ın olabileceği iktidar kulislerinde konuşulanlar arasında.