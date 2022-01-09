Binali Yıldırım Türkiye'nin üçüncü büyük partisini açıkladı! Son rakamlara kendisi de şaştı kaldı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2023 seçimlerinin önemine değindiği konuşmasında Türkiye’nin üçüncü büyük partisinin ‘kararsızlar’ olduğunu ifade edip "Bu mesajı iyi algılamamız lazım" dedi.

Binali Yıldırım, AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın, Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde bir otelde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. AK Parti Ankara ve Antalya milletvekilleri ve partililerin katıldığı toplantıda yeni bir sürece, döneme girildiğini belirten Yıldırım, “Yani önümüzde 535 gün gibi bir süre var. Bu süre zarfında uzun gibi gözükebilir ama AK Parti demek yarın seçim olacakmış gibi hazır olan bir parti demektir” dedi.

Seçimler 2023'te

Seçimlerin tabiatıyla 2023 Haziran ayında gerçekleşeceğini açıklayan Binali Yıldırım, “Bunu defalarca genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı, Devlet bey defalarca anlattı. Muhalefetin her zaman seçim isteme gibi bir hakkı var. Muhalefet 'umut fakirin ekmeğidir' derler, tabi ki telaffuz edecek, seçim isteyecek. Bunu da doğal karşılamak lazım. Çünkü 15 sefer mindere çıkmışlar yenilmişler. 16’ncı seferde çıkacaklar ve yine yenilecekler, ben bu teşkilatın gözlerinde o ışığı görüyorum” diye konuştu.

Kararsızlar üçüncü büyük partisi

Anketlerde açıklanan sonuçlara göre Türkiye’nin üçüncü büyük partisinin ‘kararsızlar’ olduğunu ifade eden Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

“'Ben iktidarı kopmadım, ama iktidar partisinin gidişatına bakacağım’ diyor. Bu mesajı iyi algılamamız lazım. Yapacak çok işimiz var, biraz zorlukları var ama o kadar da zor değil, gözünüzde büyütmeyin. 15 seçimi alnının teriyle kazanmış bir partiden bahsediyoruz. Gençler, bu sefer ihale sizde, bu seçim sizin seçiminiz olacak.”