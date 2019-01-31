Binali Yıldırım sonrası TBMM Başkanı kim olacak? İşte ön plana çıkan 6 isim...

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanlığı görevinden 18 Şubat'ta istifa edeceğini açıklaması ile birlikte yeni başkanın kim olacağı konusunda kulisler hareketlendi. AK Parti kulislerinde Yıldırım'dan boşalacak Meclis Başkanlığı koltuğu için Grup Başkanı Naci Bostancı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişinin adı geçiyor.

Meclis Başkanlığından istifa edeceğini açıkladı

Meclis iç tüzüğüne göre, Yıldırım 18 Şubat'ta istifa ederse on gün içinde yeni başkan seçilmesi gerekiyor. Yıldırım, belediye başkanı aday listelerinin YSK'ya verileceği 19 Şubat'ı işaret edip, bu tarihten bir gün önce istifa edeceğini açıklamıştı.

25 veya 26 Şubat'ta seçim yapılması planlanıyor

Bu durumda Yıldırım, TBMM Başkanlığından 18 Şubat'ta istifa ederse, Meclis iç tüzüğüne göre 23 Şubat'ta kadar yeni aday başvurularının alınması, bu tarihten sonraki beş gün içinde de seçimin yapılması gerekiyor. AK Parti Grup Yönetimi'nin hazırladığı taslak takvime göre yeni başkanlık seçiminin 25 veya 26 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

İç tüzüğe göre seçim gizli oyla yapılacak

AK Parti kaynakları, aday başvuruları ile ilgili sürecin tamamlanması ile birlikte seçimlerin tek günde yapılmasını planladıklarını dile getiriyor. İç tüzüğe göre başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400)ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (301) aranacak.Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan aday başkan seçilecek.

Yeni başkan seçilinceye görevi kadar en yaşlı üye yürütecek

AK Parti'nin göstereceği Meclis Başkanı adayına MHP'nin de destek vermesi ile seçimlerin üçüncü turda tamamlanması bekleniyor. Yıldırım'ın istifa etmesinden sonra yenisi seçilinceye kadar başkanlık görevini en yaşlı Başkanlık Divanı Üyesi olarak MHP'li Celal Adan yürütecek.

Öne çıkan 6 isim

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti kulislerinde Yıldırım'dan boşalacak Meclis Başkanlığı koltuğu için en güçlü aday olarak grup başkanı Naci Bostancı gösteriliyor. Bostancı'nın yanı sıra, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve eski bakanlar İsmet Yılmaz ile Nabi Avcı'nın da ismi geçiyor