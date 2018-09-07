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Binali Yıldırım: Siyaset tek ses olarak dayatmalara karşı çıkmıştır

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım, ABD ile yaşanan son krizde siyasetin tek ses olarak dayatmalara karşı çıktığını söyledi.

07 Eylül 2018 Cuma 19:09
Binali Yıldırım: Siyaset tek ses olarak dayatmalara karşı çıkmıştır

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD ile yaşanan siyasi krizi değerlendirdi. Siyasetin tek ses olarak dayatmalara karşı çıktığını söyledi. Meclis'in bu dönemde iktidarın ihtiyaç duyduğu reform ve düzenlemeler için üzerine düşeni yapacağını vurguladı.

Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Bugünlerde bazı ekonomik sıkıntılar yaşadığımız gerçektir, her baharın bir kışı vardır misali ekonomimizde bugünlerde kış mevsimi var. Karşı karşıya olduğumuz zorlukları sızlanarak, şikayet ederek aşamayız ya da siyasi eleştirilerle çözüm üretemeyiz. Hepimiz aynı gemideyiz. Türkiye geçmişte olduğu gibi bu zorluğun da üstesinden gelecek, milletimiz rahat olsun."

"Ne yazık ki dünya bir şaşkınlık içerisinde yeni Amerikan Başkanının aldığı kararları izlemektedir. Bu sürdürebilir bir durum değildir. Ve mutlaka bu yanlıştan dönülmelidir. Hele hele Türkiye'yi tehditle hizaya getireceğini zannedenler çok büyük yanlış içindedir, Türkiye hiçbir zaman tehditle, parmak sallamakla hizaya getirilecek bir ülke değildir."

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 19:09
  1. Türkiye
  2. Amerika
  3. Binali Yıldırım

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