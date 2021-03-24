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Biyografi Binali Yıldırım nerelidir? Binali Yıldırım kimdir? Binali Yıldırım ne mezunu?
Biyografi

Binali Yıldırım nerelidir? Binali Yıldırım kimdir? Binali Yıldırım ne mezunu?

Binali Yıldırım AK Parti’nin 7. Olağan Kongresi’nde oluşturulan AK Parti MKYK üyeleri listesinde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti yeni MKYK’sında görev dağılımı yapıldı. Eski başbakan ve TBMM eski başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili oldu. Binali Yıldırım böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra AK Parti’nin ikinci isimi oldu. Peki Binali Yıldırım kimdir? Binali Yıldırım nereli ve kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 19:55:00 - 2021-03-24 19:58:17
Binali Yıldırım nerelidir? Binali Yıldırım kimdir? Binali Yıldırım ne mezunu?

AK Parti’nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kadrosu belli oldu. Yeni kararla birlikte AK Parti'de bugüne kadar tek olan genel başkan vekili sayısı ikiye çıkartıldı. Numan Kurtulmuş'un görevine aynen devam edeceği açıklanırken Binali Yıldırım da genel başkan vekili oldu.

Binali Yıldırım kimdir?

Binali Yıldırım 1955'de Erzincan Refahiye doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990 - 1991 yılları arasında Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. 1994 - 1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerinde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. AK PARTİ'nin kurucuları arasında yer aldı.

22. Dönemde İstanbul, 23. Dönemde Erzincan, 24 ve 26. Dönemlerde İzmir Milletvekili seçildi. 58, 59, 60, 61 ve 64. Hükûmetlerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev aldı. 22 Mayıs 2016'da yapılan olağanüstü kongrede AK PARTİ Genel Başkanı seçildi. 65. Hükûmette Başbakanlık görevini üstlendi. 09 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla parlamenter sistemin son Başbakanı olarak görevini tamamladı.

24 Haziran seçimleri sonrasında hayata geçen yeni sistemin ilk TBMM Başkanı seçildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için gösterdiği üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlılıktan dolayı 13 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine Devlet Şeref Madalyası tevdi edildi.

İngilizce ve Fransızca bilen Yıldırım; evli, 3 çocuk babası ve 6 torun sahibidir.

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