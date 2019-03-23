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Binali Yıldırım, kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, Süper Lig'de mücadele eden İstanbul kulüplerinin başkanlarıyla özel olarak bir araya geldi.

23 Mart 2019 Cumartesi 19:29
Binali Yıldırım, kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım; Süper Lig'de mücadele eden İstanbul ekiplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Dün akşam Adile Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen görüşmeye Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ katıldı.

"Futbol, hepimizi ortak paydada buluşturdu"

Binali Yıldırım, görüşmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Kulüplerimiz Milli Mücadele günlerinde işgal kuvvetlerine karşı yürütülen harekete de destek olmuşlardı. Şehit olan sporcularımız oldu. Cumhuriyet kurulduğu günden itibaren de futbol hepimizi ortak paydada buluşturdu.

Bu akşam Türk futboluna hizmet eden güzide kulüplerimizin değerli başkanlarıyla bir araya geldik. Belediye başkanlığımız döneminde hayata geçirmek istediğimiz projeler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Katılımları için kulüp başkanlarımıza tekrar teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 19:29
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman
  3. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç
  4. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
  5. Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ
  6. Süper Lig
  7. özel görüşme
  8. kulüp başkanları

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