0553 313 94 23

Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu bir araya geldi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım TBMM'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme 45 dakika sürdü.

02 Aralık 2018 Pazar 14:05
Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu bir araya geldi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti. Yıldırım'ın göreve geldikten sonra kendisini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na "iade-i ziyaret" gerçekleştirdiği öğrenilirken görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Binali Yıldırım'dan açıklama

Görüşme sonrası açıklama yapan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, “Nezaket ziyaretinde bulundum. Meclis başkanı seçildikten sonra kendisi arkadaşlarıyla bize ziyarette bulunmuştu. Yeni dönemde hem meclis çalışmaları hakkında bilgilendirme istişare fırsatı bulduk hem de ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Sayın başkan nezaket ziyaretinde bulundu. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 14:05
  1. kemal kılıçdaroğlu
  2. binali yıldırım
  3. tbmm

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli takımın 2020 rakipleri belli oldu
    1. Milli takımın 2020 rakipleri belli oldu
    2. İslam Daveti 4 sınıfın elinde zaafa..
    3. Trabzonspor Kulübünün olağan kongresi
    4. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa..
    5. Esenyurt'ta vahşet! 700 lira için..
    6. Arjantin'den sonraki adresi belli oldu
    7. Hıristiyana çağrı
    8. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya polis..
    9. Çin ‘Nazi’ kamplarının görüntüleri sızdı
    10. Giresun gözünü İran'a dikti
    11. Saldıracaklardı... Kendileri patladı!..
    12. "ABD'nin ağır yaptırımlarına rağmen..
    13. Spot piyasada elektrik fiyatları
    14. MHP'den istifa etmişti! Yeniden aday..
    15. Adatıp Sakarya Büyükşehir'de Ozan..
    16. Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    17. Hapiste iyice kilo almıştı! Grev..
    18. MÜSİAD'dan Hindistan açılımı
    19. Minik judocu rakibini "kaşla göz..
    20. Bakan Kurum'dan Yeşilırmak açıklaması!
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum