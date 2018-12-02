Binali Yıldırım, İBB sorusunu es geçti
Bugün Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, gazetecilerin yönelttiği İBB sorusunu cevaplamadı.02 Aralık 2018 Pazar 15:29
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, bugün 14.00'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Meclis'teki makamında ziyaret etti.
İBB sorusunu cevaplamadı
Ziyaret sonrası gazetecilere konuşan Binali Yıldırım, basın mensuplarının, "Ziyaretiniz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) adaylığı öncesinde bir veda ziyareti olabilir mi?" sorusuna ise cevap vermedi.
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