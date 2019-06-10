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Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya kimdir?

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın 'ortak canlı yayın' ile ilgili detaylar belli oldu. Moderatör, İsmail Küçükkaya olarak belirlendi. İmamoğlu ile Yıldırım 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'da bir araya gelecekler. Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Peki Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak yayının moderatörü, İsmail Küçükkaya kimdir? İsmail Küçükkaya nereli? İsmail Küçükkaya kaç yaşında?

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:52
Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya kimdir?

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın 'ortak canlı yayın' ile ilgili detaylar belli oldu. Moderatör, İsmail Küçükkaya olarak belirlendi. İmamoğlu ile Yıldırım 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'da bir araya gelecekler. Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Peki Binali YıldırımEkrem İmamoğlu ortak yayının moderatörü, İsmail Küçükkaya kimdir?

“Bu benim için tarihi bir görev''

FOX TV'nin marjinal kimliğiyle tanınan CHP'li haber spikeri İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun yapılması planlana ortak yayınını sunmasıyla ilgili şunları söyledi.''Hem ülkemin demokratik hayatı için hem de aşık olduğum mesleğimin seviyesini yukarı çıkartmak için elimden gelen bütün çabayı göstereceğim" 

İsmail Küçükkaya kimdir?

İsmail Küçükkaya, 1972 senesinde Kütahya'da dünyaya geldi.

İlk ve orta tahsilini memleketinde tamamlayan Küçükkaya, 1993 senesinde de Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi.

1991 senesinde Hürriyet Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmaya başladı. gazetecilik mesleğine başladı. 
2000 senesinde Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığına başladı. 2003 senesinde de bu görevinin yanında SKYTÜRK Tv de Ankara Temsilciliği görevine başladı.

2005-08 yılları arasında ise Akşam Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi olarak görev yaptı. 2008 yılı Kasım ayında da Akşam Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni olan Küçükkaya, 2013 senesinin Haziran ayına kadar bu görevde kaldı.

Eylül 2013 tarihinden itibaren de, Fox'ta daha önce Fatih Portakal'ın sunduğu Çalar Saat isimli programı sunmaya başladı.

İsmail Küçükkaya, 9 Temmuz 2016 tarihinde Eda Demirci ile nikah masasına oturdu.

Kitapları :

2008 - Cumhuriyetimize Dair

2012 - Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı (1923-2023) (İlber Ortaylı ile birlikte)

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:52
  1. Kütahya
  2. Ankara
  3. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya kimdir?

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