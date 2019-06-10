Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak yayını ne zaman yapılacak? Ortak yayın moderatörü ve tarihi belli oldu!

23 Haziran İstanbul seçim sürecinde heyecan devam ediyor. Adayların yarışı sürüyor. Merakla beklenen Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geleceği ortak yayın için kimin moderatör olacağı ve hangi tarihte hangi kanalda yapılacağı sorusunun yanıtı merakla araştırılıyordu. Ortak yayına dair detaylar belli oldu. Peki Yıldırım ile İmamoğlu'nun karşılaşacağı ortak yayın hangi kanalda yapılacak? Ortak yayının tarihi ne zaman? İki adayın bir araya geleceği programda kim moderatör olacak? İşte merakla araştırılan bu soruların yanıtları...

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını ne zaman?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının ardından gözler 23 Haziran'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine çevrildi.

Canlı yayın 16 Haziran Pazar günü saat 21:00' de canlı olarak yayınlanacak.

Ortak yayının moderatörü kim olacak?

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi planlanan televizyon programı için görüşme yaptılar. 'Cumhur İttifakı' adayı Binali Yıldırım ile 'Millet ittifakı' adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getirecek olan programı için yapılan görüşmeyle ilgili, bugün bir açıklama yapılması bekleniyor. Moderatör İsmail Küçükkaya olacak.

Daha önce Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu ile yapması planlanan ortak yayın hakkında,” Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim.” demişti.

Canlı yayın hangi kanalda olacak?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayının hangi kanalda olacağı merak ediliyor. Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacak.

Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz, İstanbul adaylarına ortak yayın teklifinde bulundu. Her iki aday da canlı yayına çıkacaklarını açıkladı.

MHP lideri Bahçeli de, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Didem Arslan Hanım'a teşekkür ediyoruz daveti için. İnşallah onun tecrübesiyle bu bir araya geliş sağlanır. Hangi televizyon olursa olsun bütün televizyon yöneticileri de katılarak bir tartıya 23 Haziran'dan evvel çıkmalı. Her şey nasıl güzel olacakmış göreceğiz bakalım" ifadelerini kullanmıştı.

6 Maddelik mutabakat metni oluşturuldu

1- Cumhur ittifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet ittifakı adayı Sayın Ekrem Imamoğlu 16 haziran 2019 Pazar günü saat 21:00'da canlı yayında bir araya geleceklerdir.

2- Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacaktır.

3- Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacaktır.

4- Moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracaktır.

5- Canlı yayın Lütfi Kırdar kongre merkezinden gerçekleştirilecektir.

6- Canlı yayın AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir.

1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü. Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı.

2008 yılında "Cumhuriyetimizi Dair" ve 2012 yılında "Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı" adlı iki kitap yazmıştır.

Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da evlendi. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünyaevine girdi.