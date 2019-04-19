0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Binali Yıldırım: “Çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak davranmalı"

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kurumların veri tabanlarının kopyalanması iddiası üzerine açıklamalarda bulundu.

19 Nisan 2019 Cuma 18:38
Binali Yıldırım: “Çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak davranmalı"

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kurumların veri tabanlarının kopyalanması iddiası üzerine açıklamalarda bulundu. Yıldırım,“Tabi ki belediye başkanı kurumla ilgili yapması gereken her türlü denetimi incelemeyi yaptırabilir, ama bütün iş ve işlemlerin hukukun içerisinde olması ve belediyedeki yöneticileri çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak davranması esas olmalıdır” dedi.


Binali Yıldırım, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesinde inşa edilen Şah Nakşibendi Camii’nin açılış törenine katıldı. Burada Yıldırım’a Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de eşlik etti. Törenden sonra kurdele kesilerek cami hizmete açılmış oldu. Açılışın ardından Binali Yıldırım, basın mensuplarına seçimlerle ilgili açıklamalar yaptı. Yıldırım, “Seçimler bitti, tamamlandı. Ve il seçim kurulu da itirazları sonuçlandırıp mazbatayı sayın İmamoğlu’na verdi. Ben de kendisine hayırlı olsun dedim aynı gün. Tabii partimizin, AK Parti’nin Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçimin sonuçlarıyla ilgili itiraz süreci hala Yüksek Seçim Kurulunda devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu tabii ki bu konuda karar verecektir. Şimdilik durum budur. Hayırlı olsun memleketimize İstanbul’umuza. Bu konuda söyleyeceklerim bundan ibaret” şeklinde konuştu.


Ayrıca Yıldırım, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hayırlı olsun dileklerini ilettiğini söyleyerek, “Sosyal medya mesajıyla hayırlı olsun dedim, eğer duymayanlar varsa bu vesile ile tekrar etmiş oldum” dedi.


Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşların sistemindeki altyapıların ve veri tabanlarının kopyalanması iddiaları üzerine konuştu. Yıldırım, “Sayın İmamoğlu bunu yalanladıysa çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ortalıkta evraklar dolanıyor dolayısıyla birisi herhalde başkanın imzasını taklit etti böyle bir yazılı talimat yaptı. Eğer böyleyse bu daha vahim bir şey. Umarım öyle değildir. Tabi ki belediye başkanı kurumla ilgili yapması gereken her türlü denetimi incelemeyi yaptırabilir, ama bütün iş ve işlemlerin hukukun çerisinde olması ve belediyedeki yöneticileri çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak davranması esas olmalıdır. Şimdi artık İstanbullunun beklediği bir an önce hizmetlerin ivedi olarak yerine getirilmesidir. Ben ülkeme bugüne kadar çeşitli sorumlulukları alarak hizmet ettim. Konumum makamın ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğim hiçbir zaman makam koltuk peşinde koşan olmadım. Tek hedefim bütün işleri yaparken insanımızın yaşam kalitesini artırmak, hayatını kolaylaştırmak ve mutlu olduğunu görmek olmuştur. Benim için en büyük makam insanların gönlünde olan makamdır. Eğer bu yönde katkı sağlamışsak mesafe almışsak Rabbime hamd ederim. Ama şu da bilinmeli ben hali hazırda İzmir milletvekiliyim bu sorumluluğum da devam ediyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 18:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    2. Macar piyanist Havasi mayısta..
    3. Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor..
    4. Toyota Proace City sahnede
    5. "Rusya ve Türkiye arasında sinema..
    6. Eski istihbaratçı Basri Aktepe..
    7. Savunma Sanayii Başkanı Demir:..
    8. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:..
    9. Rabia Naz'ın şüpheli ölümünü Meclis'e..
    10. Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: 13..
    11. Okan Buruk: “İlk 5 için mücadelemizi..
    12. Gaziantep'te FETÖ davasında karar..
    13. BİLSEM sınav sonuçları belli oldu
    14. Manisa BŞB Başkanı Cengiz Ergün, Bakan..
    15. "Şampiyonluktan başka bir şey..
    16. Konsey üyesi amiral, Akıncı'ya bakın..
    17. Otomobil şarampole yuvarlandı
    18. Büyükşehir Belediyesi nisan..
    19. İsrail askerleri Gazze sınırında 20..
    20. Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü..
    21. Atiker Konyaspor'da MKE Ankaragücü..
    22. "Millete hizmet için yola çıkmış..
    23. Güder’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri..
    24. Bakan Soylu Trabzon günlerinde..
    25. Binali Yıldırım: “Çalışanları şüpheli..
    26. Yeşiltepe’nin çehresi kentsel dönüşüm..
    27. TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!..
    28. Meteorolojiden "zirai don" uyarısı
    29. ABD Başkanı Trump, Hafter ile görüştü
    30. Olimpiyat Kolejinde okuma bayramı
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi