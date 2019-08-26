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Binali Yıldırım Bitlis’te

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Bitlis’e geldi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:34
Binali Yıldırım Bitlis’te

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Bitlis’e geldi.


Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü münasebetiyle Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile birlikte Ahlat ilçesine gelerek buradan Bitlis’e geçti. İlk olarak Bitlis Belediyesini ziyaret eden Yıldırım’ı Belediye Başkanı Nesrullah Tağlay ve personel karşıladı. Başkan Tağlay’dan şehir hakkında brifing alan Yıldırım daha sonra Bitlis Valiliğine geçti. Burada Bitlis Valisi Oktay ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Yıldırım, beraberindekilerle birlikte valilik makamına geçti. Vali Çağatay il ve ilçeler hakkında Yıldırım’a bilgiler verirken, Yıldırım odada buluna küçük çocuklarla da yakından ilgilendi.


Gazetecilere ziyareti hakkında açıklamalar yapan Yıldırım, Bitlis’in 17 yıl önceki haliyle şimdikinin arasında dağlar kadar fark olduğunu söyledi. Yıldırım, “Tatvan’dan sonra Bitlis’i de orası mı şehir burasımı şehir şaşırdım. Geçen 17 yıl içinde Bitlis alt yapı bakımından, yollar bakımından, sağlık tesisleri bakımından ve eğitim tesisleri bakımından çok ciddi gelişme gösterdi. Üniversitesi ile Tatvan’a olsun, Van’a olsun, Muş’a olsun yolları ile ve büyük oranda tamamlanan Baykan-Siirt yolu olunca Bitlis’in çehresi değişti. Ama en önemlisi de Bitlis’te bu çevre yolu Bitlis’in çok büyük bir problemini çözdü. Bitlis’in şehir içinin karı meşhurdur. İki adam boyu kar yağıyor. İki tane araç karşı karşıya geldi mi şehrin için felç oluyordu. Buraya gelirken tüneli daha önce görme fırsatım olmamıştı beraber baktık. Müthiş güzel bir şey olmuş. Tabi bunlar yapılmakla beraber yeterli değil. Sayın Cumhurbaşkanımız Milletvekillerimize arz etti. Burayı bir 6. Bölge yaptık. Bu nedenle tekstil gibi alanlar bu taraflara ister istemez kayıyor. Bu bağlamda tekstille ilgili istihdama katkı sağlayacak fabrikalar istekli olan kuruluşlar mevcut. İnşallah bu yönüyle bir adım atılırsa çok daha güzel olabilir. Tabi eskisine göre asayiş problemi de yok denecek kadar azaldı. Adi olaylarda zaten bir şey yok. Terör olaylarında kontrol devletin elinde. Gayet güzel başarılı çalışmalar yapılıyor. İnşallah bundan sonra bu cazibe programları marifeti ile bölgeyi geliştirme adına devam edecek hale getirmemiz lazım” diye konuştu.


Yıldırım valilik ziyaretinin ardından akşam yemeği ve istirahat için Polis Evine geçti. Yıldırım sabah 09.00’da ise kanaat önderleri ile kahvaltıda bir araya gelecek.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:34
  1. doğa

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