AK Parti ve CHP’nin İstanbul Büyükşehir adaylarının katıldığı ortak yayında moderatör İsmail Küçükkaya’nın, "Seçim neden yenileniyor?" sorusuna Binali Yıldırım, “Benim oyum bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır, bunun başka bir izahı yok” diye yanıt verirken, Ekrem İmamoğlu ise, “CHP oyların sayılmasını istemedi yorumu tamamıyla yanlış bir yorumdur” yanıtını verdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirileceği ve bütün kanallara açık olan ortak yayın saat 21.00’de İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde başladı.

İsmail Küçükkaya’nın “Seçimde oyumu kullandım, 31 Mart yerel seçimlerde hata yapmadım, ikmalim yok. 31 Mart’tan sonra seçimin iptaliyle karşı karşıya kaldım. 23 Haziran’da yine oy kullanacağım. Biz bu seçime niye gidiyoruz?” sorusunu yanıtlayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Sizin oylarınız sayılırken, birtakım garip işler oldu, şaibe karıştı. Nitekim YSK’da bütün bu durumu değerlendirerek seçimi sahici olması sıfatıyla yenilenmesine karar verdi. Bizim tercihimiz, bu seçimin yenilenmemesiydi, bunun için çok çabaladık. CHP bu konuda bize yardımcı olmadı, yenilenme yönündeki talebi kabul etmediler. Keşke oyların tamamı sayılabilseydi, o zaman hiç kimsenin kafasında bir tereddüt şüphe kalmayacaktı. Bir daha İstanbulluları 23 Haziran için yormayacaktık, onların planlarını hedeflerini değiştirmek zorunda kalmayacaktık. Bu seçimde oylar çalındı, ne demek istiyorum. oylar sayıldı sayılmaya başlandı, yüzde 10 sayıldı 29 binlerde 13 bin 729’a düştü. Bu da gösteriyor ki geriye kalan yüzde 90 sayılsa bu seçimin sonucu değişirdi. Bunun için oyların tekrar sayılmasını çok istedik, bu konuda da bir dirençle karşılaştığımız için saydıramadık. Onu bulacak olan YSK’dır. Çalma işi örnekle anlatayım, size yolda gidiyorsunuz birisi cüzdanınız çekti, polise gider cüzdanım çalındı dersiniz. Benim cüzdanım yer değiştirdi demezsiniz. Oyların yer değiştirmesi çalınması anlamına geliyor. Benim oyum bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır, bunun başka bir izahı yok. Sayımlarda bu ortaya çıktı. YSK bu delilleri dikkate alarak bu seçimin yenilenmesine karar verdi” dedi.

“CHP oyların sayılmasını istemedi yorumu tamamıyla yanlıştır”

İsmail Küçükkaya’nın sorusuna ise Ekrem İmamoğlu, “YSK verdiği bir kararı seçimin yenilenmesini istedik, seçimin sayılmasını istedik CHP istemedi yorumu tamamıyla yanlış bir yorumdur. Öncelikle şunu söyleyeyim. 31 Mart gecesi saat saat hatırlayalım. Öncelikle yaklaşık bir saat olmadı ki seçim kapanalı televizyon kanallarının bir kısmı yasakları çiğneyerek bir süreç başlattı. Anadolu ajansından 2 saat 30 dakika yayın alamıyoruz diye yayın yaptınız bu 12 saate kadar sürdü. Oyların yüzde 98 geldi kafa kafaya geldiği andan itibaren sayın yıldırım ben seçimi kazandım diye açıklama yaptı. Tam 23.25 açıklama yapıldı, ne tesadüftür ki Anadolu Ajansı veri yayınını kesti. Sayın il başkanı AK Parti adına açıklama yaptı, 30 bin 86 sandığa göre, 4.35’te 3 bin 870 oyla seçimi kazandık dedi. Ondan yaklaşık 2 saat önce verilerle 30 bin 86 sandığa göre biz kazandık dedik. O günün sabahında YSK başkanı açıklama yaptı. 29 binden indi diyor, tutanak burada 24 bin 57’den indi. Burada şunu unutmamaları lazım, birkaç aşaması var. 24 bin 57 oyla başlayan süreç günün sonunda 13 bin 729’a indi” diye yanıt verdi.