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Binali Yıldırım Başkan Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'daki ziyaret sırasında yoğun istek üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Yıldırım'ın Başkan Erdoğan'ı 'RTE' olarak kaydetmesi dikkatlerden kaçmadı.

02 Ağustos 2019 Cuma 22:05
Binali Yıldırım Başkan Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'daki temasları kapsamında, Battalgazi Çınar Park'ta yaklaşık 5 bin gençle bir araya geldi. Yıldırım, istek üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

İstek üzerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak gençlerle görüştüren Binali Yıldırım'ın, Erdoğan'ı rehberine kaydetme şekli dikkatlerden kaçmadı.

Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, telefonuna 'RTE' olarak kaydettiği görüldü.Yıldırım, diğer katılımcılarla birlikte türkü söyledikten sonra, gençlerin isteği üzerine telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Gençlerle görüşen Erdoğan, "Güzel yaz akşamında memleketinde herkesi en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizlerin maşallah kayısı bol, bereketi de bol, Allah yolunuzu açık etsin. 2023'e çok farklı bir şekilde hazırlanacağız. İnşallah bu akşam Binali Bey, milletvekili arkadaşlarımız sizlerle bir aradalar. Nasip olursa bayramdan sonra en yakın zamanda ben de yapmakta olduğum ziyaretlerimi Malatya'ya sizleri ziyaret edip, Malatya'da şöyle hem açılışlar, hem güzel ilkleri yapmak suretiyle bende sizlerle heyecan katmak istiyorum. Sizlerle gençlerle dik durmak istiyorum. Fakat hiç durmadan çalışacağız." dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 22:05
  1. Malatya
  2. İzmir
  3. Binali Yıldırım
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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