Binali Yıldırım, Barış Yarkadaş'tan tazminatı kazandı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhuriyet gazetesinde verdiği bir röportajda kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'a açtığı davada, 20 bin lira manevi tazminat kazandı.

Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Binali Yıldırım adına avukat Muhammed Gök ile davalı Barış Yarkadaş'ın avukatı Ertuğrul Aydoğan katıldı.

Yıldırım'ın avukatı söz aldı

Duruşmada söz alan Yıldırım'ın avukatı Gök, davalı tarafın Cumhuriyet gazetesinin haberlerini dayanak yaparak şahsi hesaplarından eski Başbakan olan müvekkiline yönelik isnatlarda bulunduğunu belirterek, "Bu isnatların doğru olmadığı anlaşılmıştır. Davacının yurt dışında herhangi bir şirketi ve kaydı da yoktur. Bu nedenle manevi tazminat davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz." dedi.

Davalı Yarkadaş'ın avukatı Aydoğan ise müvekkilinin olayın olduğu tarihlerde CHP'de milletvekili olduğunu ifade ederek, "Müvekkilin yapmış olduğu eylemler davacı Binali Yıldırım'ın şahsına yönelik değildir. Yapılanlar tamamen siyasi eleştiri kapsamındadır. Davanın reddini talep ediyoruz." diye konuştu.

Davanın kabulüne karar veren mahkeme, 20 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 12 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Barış Yarkadaş'tan alınarak, davacı Binali Yıldırım'a ödenmesine hükmetti.