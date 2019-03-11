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Binali Yıldırım: “Ataşehir gerçek hizmetin farkını görecek”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında iş dünyası ile bir araya geldi.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:12
Binali Yıldırım: “Ataşehir gerçek hizmetin farkını görecek”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında iş dünyası ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Binali Yıldırım, "Ataşehir gerçek hizmetin farkını görmeye başlayacak. Ataşehir finans ve kültürün merkezi olacak. İsmail Erdem ile hem Ataşehir halkı hem de memleket kazanacak” dedi.


AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, seçim çalışmalarına yoğun bir gündem ile devam etti. İsmail Erdem, programına Ataşehir Prestij Mahallesi’ndeki esnaf ziyaretleriyle başladı. Esnafın sorunlarını dinleyen Erdem, çözüm yollarının hazır olduğunu vurguladı. Birlik ve beraberlik ruhuyla, ayrım gözetmeksizin her Ataşehirliyi kucaklayacaklarını belirten İsmail Erdem, bölge halkının tüm sorunlarını gidereceklerinin ve Ataşehir’in sorunsuz bir ilçe haline geleceğinin sözünü verdi.



“Ataşehir dünya ekonomisine yön veren bir merkez olacak”


AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, programına Ekonomi Kulübü İstanbul tarafından Ataşehir’de bir otelde düzenlenen, İş Dünyası Buluşması’yla devam etti. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın da katıldığı toplantıda söz alan Erdem, “31 Mart tarihi, Ataşehir için milat olacak. Ataşehir yeniden doğacak” diyerek tarihi bir seçim olacağına vurgu yaptı. Ataşehir’in finans dünyasının merkezi olduğunu hatırlatan Erdem, “Biz bu merkezi dünya ekonomisine yön veren bir merkez yapmak için her türlü alt yapıyı hazırlayacağız. Ataşehir‘in adını dünyaya duyurmak için çalışacağız. Hükümetimizin başlattığı hamlelere destek vererek, bize verilen görevleri yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.



“İsmail Erdem bilgili, tecrübeli ve başarılı bir yerel yönetici”


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım konuşmasında; bilgili, tecrübeli ve başarılı bir yerel yönetici dediği İsmail Erdem’in Ataşehir’e katacağı değerden bahsederek, “Ataşehir gerçek hizmetin farkını görmeye başlayacak. Ataşehir finans ve kültürün merkezi olacak. İsmail Erdem ile hem Ataşehir halkı hem de memleket kazanacak” dedi.



“Hep birlikte kazanacağız, her Ataşehirliyi kucaklayacağız”


Seçim programını Yıldırım ile birlikte MHP İlçe Başkanlığını ziyaret ederek sürdüren İsmail Erdem, burada yaptığı konuşmada ise MHP Ataşehir İlçe teşkilatına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “31 Mart yerel seçimlerinde hep birlikte kazanacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:12
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