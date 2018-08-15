Binali Yıldırım: Asimetrik saldırıya karşı gerekli önlemleri alıyoruz

BMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara karşı bütün siyasi partilerle birlikte kararlı bir duruş sergilendiğini belirterek, "Bu asimetrik saldırı karşısında gerekli önlemleri alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz." dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın daveti üzerine ilk yurt dışı programını gerçekleştirmek üzere geldiği KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu.

Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, ilk yurt dışı gezisini KKTC’ye yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye-KKTC ilişkisinin önemine işaret eden Yıldırım, "Hiçbir şekilde hiçbir konuda KKTC’yi ve Türkiye’yi ayrı görmüyoruz. Tasamız da bir, neşemiz de bir, geleceğimiz de bir." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara ilişkin, "Türkiye’deki bütün siyasi partilerle birlikte, ülkeye yönelik saldırı karşısında kararlı bir duruş sergilendi. Bu asimetrik saldırı karşısında gerekli önlemleri alıyoruz. Almaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik saldırın küresel bir boyutu da bulunduğuna işaret eden Binali Yıldırım, Türkiye’nin milli parası üzerinden yapılan bu operasyonun Japonya’dan İspanya’ya kadar bütün ekonomileri belirli ölçüde sarstığından sadece Türkiye üzerinde bir operasyon olarak değerlendirmenin yanlış olacağını söyledi.

Yıldırım, bu operasyondan KKTC’nin de etkilendiğini ancak tüm bunların üstesinden gelecek potansiyel ve iradenin var olduğunu kaydederek, dayanışmayla bu konuların üstesinden gelineceğini aktardı.

Kıbrıs müzakereleri

Güney Kıbrıs Rum kesiminin çözüme önce zihnen hazır olması gerektiğine işaret eden Yıldırım, "KKTC’nin siyasi eşitliği göz ardı edilerek bir çözüm düşünülemez. Dolayısıyla bu çözüm üretilmeden de adanın ortak menfaatlerinin emrivakilerle tek yanlı ele geçirilmesi bir anlaşmazlık ve huzursuzluk kaynağı olacaktır. Türkiye olarak hükümeti ve meclisiyle dün olduğu gibi bundan sonra da KKTC ile dayanışma içerisinde olacağız. Kıbrıs Türk halkının refah ve mutluluğu, Türk milletinin mutluluğuyla eşdeğerdir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı da yaşanılan süreçte hem ekonomik akla hem ortak akla her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, Türkiye ile kıvançta ortak oldukları gibi kederde de sıkıntıda da ortaklaşacaklarını ve dayanışma içinde olacaklarını söyledi.

İçinden geçilmekte olan sıkıntılı dönemin hem siyasi boyutları hem de ekonomik yönü olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bazı güçler binlerce kilometre öteden buraları karıştırıp, buralarda kendi menfaatlerini kotarmaya çalışıyorlar. Bizler burada bölge toplumları ve devletleri olarak mutlaka bir yolunu bulup bir dayanışma platformunu da geliştirebilmemiz lazım. Sadece Türkiye’nin kendi içindeki dayanışması ile bizim kendi içimizde sizlerle olan dayanışmasının da ötesinde bölgesel olarak bu iş birliklerini de başarabilmemiz lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Ada etrafında bulunan zenginlikler her iki topluma yeter



Ada topraklarının ve etrafındaki denizlerde bulunan zenginliklerin her iki topluma yeterli olduğunu belirten Akıncı, “Eğer akıl yolunda buluşabilirsek, doğal zenginliklerden bölge ülkelerinin de yararlanması; en akılcı, en ekonomik formülleri yaratarak, Türkiye ile Yunanistan’ın da bundan yararlanması, AB’nin de aslında burada gelişecek işbirliklerinden faydalanması mümkün. Hep bunlar olasılıklar arasındadır. Yeter ki biz bu hedefte buluşabilelim." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye’nin her açıdan daha iyiye daha güzele gitmesinin kendileri içinde mutluluk ve kıvanç vesilesi olduğunu belirterek, “Sizin öncülüğünüzde, TBMM’nin, Türk demokrasisinin en önemli kurumlarından biri olarak işlevini en iyi şekilde yerine getireceğine hiç kuşkum yok." diye konuştu.