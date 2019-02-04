Binali Yıldırım, 'AK Parti adaylarının parasını TBMM ödedi' iddiasına cevap verdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti belediye başkan adaylarının Ankara'daki konaklama masraflarının Meclis'e ödettirildiği iddiasına cevap verdi.04 Şubat 2019 Pazartesi 17:00
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti belediye başkan adaylarının Ankara'daki konaklama masraflarının Meclis'e ödettirildiği iddiasına cevap verdi.
"Külliyen yalan"
Yıldırım, "Külliyen yalan. Birisinin söylediği kulaktan duyma laflarla bir iddia ortaya atmak sonra insanı mahçup eder. Gerçekle alakası olmayan iddialar. Bu konuda resmi tekzip de gönderildi. 'Çamur at izi kalsın' anlayışını asla kabul etmiyoruz" dedi.
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