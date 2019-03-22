Binali Yıldırım açıkladı: Oraya Alparslan Türkeş ismi verilecek

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bugün Kartal'da esnaf ziyareti sonrası MHP Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Yıldırım, Kartal'a yapılacak 44 projenin sekizinin kültür merkezi olduğunu hatırlatıp, inşa edilecek kültür merkezlerinden birine ‘Alparslan Türkeş' ismini vereceklerini söyledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bugün Kartal'da esnaf ziyareti sonrası MHP Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Yıldırım, Kartal'a yapılacak Kırkdört projenin sekizinin kültür merkezi olduğunu hatırlatıp, bir kültür merkezinin adını 'Alparslan Türkeş' vereceklerini söyledi.

"Birine Alparslan Türkeş ismini vereceğiz"

Binali Yıldırım, Cuma namazı sonrası ise MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu. Yıldırım, bu ziyaretinde Kartal'da yapılması planlanan kültür merkezlerinden birine 'Alparslan Türkeş' isminin yakışacağını dile getirdi. Yıldırım'ın bu müjdesi MHP SKM'de bulunan MHP'li seçmenleri mutlu etti. Yıldırım'a takdim edilen hediye ile buradaki programı sona erdi.

"İstanbul'da tarih yazacağız"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın Kartal seçim programı Uğurmumcu Salonu'nda düzenlenen 'Kadınlar Buluşması' ile devam etti. Yıldırım, burada gerçekleştirdiği konuşmasında "31 Mart'ta Kartal'da Ebubekir Taşyürek'i gönül belediyeciliği ile buluşturuyor muyuz? Ne diyoruz, Ebubekir Taşyürek, Kartal tek yürek. Bu arada beni de unutmayın. İnşallah 31 Mart'ta Kartal'da, İstanbul'da tarih yazacağız. Kartal son 10 yılda hizmette hak ettiği payı alamadı, mahrum kaldı. Sorunlar torunlara havale edildi ama artık değişim zamanı geldi. İnşallah bu 8 gün içinde gece ve gündüz demeden, daha çok eşi dostu tanıdığımızı ziyaret edeceğiz. Nihayet 31'inde Kartal'da değişimi gerçekleştireceğiz." dedi. Yıldırım'ın Kartal programı Vatandaşlar ile buluşma ile sonlandı.