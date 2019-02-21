0553 313 94 23

Binalarının sağlam olup olmadığını öğrenmek için altın değerinde 7 madde

İstanbul Kartal’da geçtiğimiz günlerde çöken bina ve Marmara Bölgesi’nde yaşanan deprem olaylarının ardından vatandaşlar oturdukları konutların sağlam olup olmadığını anlamak için çeşitli yollara başvurmaya başladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:55
Binalarının sağlam olup olmadığını öğrenmek için altın değerinde 7 madde

İstanbul Kartal’da geçtiğimiz günlerde çöken bina ve Marmara Bölgesi’nde yaşanan deprem olaylarının ardından vatandaşlar oturdukları konutların sağlam olup olmadığını anlamak için çeşitli yollara başvurmaya başladı. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Hakan Çatalkaya, vatandaşların binalarının sağlam olup olmadığı ile ilgili bir ön tespit yapabileceğini belirterek en önemli 7 maddeyi sıraladı.



İstanbul Kartal’da geçtiğimiz günlerde çöken bina ve Marmara Bölgesi’nde yaşanan deprem olaylarının ardından vatandaşlar oturdukları konutların sağlam olup olmadığını anlamak için çeşitli yollara başvurmaya başladı. Tektaş Kentsel Dönüşüm Uzmanı Hakan Çatalkaya, vatandaşların binalarının sağlam olup olmadığı ile ilgili bir ön tespit yapabileceğini belirterek en önemli 7 maddeyi sıraladı. Çatalkaya binalarda bu 7 maddeden en az biri varsa risk olabileceğini ifade etti.



Vatandaşların binaların sağlamlığını kontrol etmek için en güvenli yöntemin deprem testi yaptırmaları olduğunu söyleyen Çatalkaya, "Deprem testi yaptırdıktan sonra alacağınız deprem dayanıklılık raporu ile binanızın deprem güvenliğini temin edebilirsiniz. Alınan bu rapor ile binanızı kentsel dönüşüme sokmadan sadece binanızın durumunu öğrenebiliyorsunuz." dedi.



Özellikle kadınlar bilgi istiyor


İstanbul’daki 600 bin binanın 400 bininin riskli olduğuna işaret eden Çatalkaya, muhtemel bir şiddetli İstanbul depreminde 30 bin binanın yıkılabileceğine dikkat çekti.


Kartal’daki 8 katlı binanın çökmesinin ardından vatandaşların kendi evlerinin güvenliğini tekrar sorgulamaya başladığını söyleyen Çatalkaya, "Özellikle kadınlar bilgi almak için bizimle iletişime geçiyor. Bu hassas konuyla kadınlar daha çok ilgileniyor. Binalarının ne durumda olduğunu, alabilecekleri önlemleri detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorlar. Kadınlarımız bilinçlendikçe depreme karşı güvenli bina ve kentsel dönüşüm kapsamındaki çalışmaların daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyoruz" dedi.



Binanın sağlam olduğunun ön testi nasıl yapılır?


Vatandaşların oturdukları binalarla ilgili ön tespiti kendilerinin de yapabileceğini ifade eden Çatalkaya, 7 unsura bakılması gerektiğini belirtti. "Bu 7 maddeden en az biri var ise yaşadığınız bina riskli olabilir; hemen binanızın deprem testini yaptırıp deprem dayanıklılık raporlarınızı almanız gerekir" diyen Çatalkaya, söz konusu maddeleri şöyle sıraladı:



"Bina 1999 yılında önce yapıldıysa,


Bina projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa,


İnşaatta hazır beton kullanılmadıysa,


Binadan daha önce alınmış karot beton dayanımı C10 altındaysa,


Bina kolon ve kirişlerinde çatlaklıklar varsa,


Bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları veya benzeri şeyler varsa ve


Bina dere yatağı, dolgudaysa".

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Honda, Motobike İstanbul'da 3 yeni modelini görücüye çıkardı
    1. Honda, Motobike İstanbul'da 3 yeni..
    2. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    3. Çavuşoğlu: “Akdeniz’de Türkiyesiz..
    4. Niyazi Atare, Bodrum Belediye Başkan..
    5. AK Parti'de, TBMM Başkan adayı için..
    6. Başkan Tok’tan vefa buluşması
    7. Bilgi ve münazara yarışmalarının Konya..
    8. 11 Nisan Külliyesi’nde sona doğru
    9. Hakkari'de ele geçirildi! Tam 24 bin..
    10. Avrupa'dan Trump'ın Türkiye teklifine..
    11. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
    12. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
    13. Nazilli Belediyesi Arslanlı’da yol..
    14. Trabzonspor, İzmir’e gitti
    15. Rapçi Ezhel’e ‘uyuşturucuya..
    16. Turgutluspor’dan Fenerbahçe’ye..
    17. Standardizasyon teknik altyapısı..
    18. Trabzonspor, İzmir'e gitti
    19. PSG'den Metehan Güçlü'ye profesyonel..
    20. 250 bin lira değerinde otomobil ele..
    21. Ömer Şişmanoğlu’ndan kulak kapama..
    22. Foça MHP, Fırat Çakıroğlu’nu unutmadı
    23. Vali Deniz hastaneleri ziyaret etti
    24. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında..
    25. İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim..
    26. Erdemli’de spor merkezine psikolog..
    27. "Wings For Life World Run 2019"..
    28. Yıldırım: “Göreve gelir gelmez..
    29. Denizli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı..
    30. Fenerbahçe, Alex'e futbol direktörlüğü..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı