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Gündem Binaların dehşete düşüren yıkılma anı!
Gündem

Binaların dehşete düşüren yıkılma anı!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem anı, bir otomobil kamerası tarafından kaydedildi. Videoda apartmanların yıkıldığı dehşete düşüren anlar yer aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 01:24:00 -

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde dün 13.24’de yaşanan deprem, Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi üzerinde seyreden bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Görüntülerde binalar önce sallanmaya başlıyor.

Deprem sürerken saniyeler içinde binalar yerle bir oluyor.

O anlar kameraya yansırken, yıkılan binaların enkazıyla ekranı toz bulutu kaplıyor.

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