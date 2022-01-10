Binalar daha az enerji harcamalı

Eruslu, binalarda ısıtma ve soğutmada kullanılan enerji israfının önüne geçmenin hem toplum hem ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını ifade etti. Eruslu, “Isı yalıtımlı hale getirerek binaların yakıt giderlerini yüzde 50, ülkemizin enerji faturasını yüzde 15 azaltmamız ve konforlu yaşamamız mümkün. Binalarda daha fazla enerji tasarrufu için enerji limitlerimiz ve U değerlerimiz gelişmiş ülkeler seviyesine getirilmeli” şeklinde konuştu. Binalarda standartlara uygun ısı yalıtımı yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Eruslu, şunları söyledi: “Biz 2008’den bu yana enerji verimliliği anlamında yerimizde sayarken gelişmiş ülkeler birçok adım attı. Bu ülkelerde 2019 yılından bu yana yeni kamu binalarının tümü neredeyse sıfır enerjili olarak üretiliyor. 2020 yılının başından itibaren ise tüm yeni binalar neredeyse sıfır enerjili olarak yapılıyor. Yeni binalar ülkelerce tanımlanan bu limitler dahilinde yapılmak zorunda.”