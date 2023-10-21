Bina toplantısında kan aktı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan apartmanın sakinleri, apartmanın altında hizmet veren kafede toplantı düzenlendi. Gergin başlayan toplantıda iddialara göre apartman aidatı yüzünden apartman sakinleri arasında anlaşmazlık çıktı. Çıkan anlaşmazlığın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine silah ve bıçakla saldırdı. Kavgada N.K. ve A.K. silahla, S.K. ve oğlu S.K. bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan N.K.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve acilen ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, kavganın yaşandığı kafeye gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, toplantıya katılan apartman sakinlerini ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA