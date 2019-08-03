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Bin yıllık El yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

Muğla Yatağan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bin yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:47
Bin yıllık El yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaşar Mahallesi'nde ikamet eden İ.K. ve D.K'nin piyasadan temin ettikleri rehinli, yakalamalı ve hacizli araçların motor bloklarını parça parça piyasa değerinin altında sosyal medya üzerinde kurdukları platformda sattıklarını tespit ederek çalışma başlattı.

Belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, bin yıllık ceylan derisi ciltli el yazması Kur'an-ı Kerim, Grek alfabesi yazılı ve figürlü yazıt taş, 5 motor, 14 motor bloğu, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 7 değişik araçlara ait ruhsat, 6 motor şasi parçası, sahte numara basılmış araç şasi parçası cep telefonu ve laptop ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:47
  1. el yazması Kur’an-ı Kerim

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