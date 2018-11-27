Bin Selman'ın eline testere verdiler! Tunus'ta halk sokaklara döküldü
Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası adı "Testere babası"na çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı, elinde testere tuttuğu bir illüstrasyonla protesto eden Tunuslular, "Katil bin Selman'ı istemiyoruz" sloganları attı.27 Kasım 2018 Salı 08:59
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yarın yapacağı Tunus ziyareti, siyasetçiler, sivil toplum temsilcileri ve basın mensupları tarafından protesto edildi.
Protestoya katılan göstericiler, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı destekleyen sloganlar atarak, Suudi Arabistan’ın politikalarını kınadı.
"Katil Muhammed bin Selman'ı istemiyoruz"
Protestocular, "Kaşıkçı’nın kanı henüz kurumadı", "Katil Muhammed bin Selman’ı Tunus’ta istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.
Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın bugün yapacağı Tunus ziyaretini eleştirerek gösteri düzenleme çağrısında bulundu.
Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirecek olan Muhammed bin Selman’ın tepkilere rağmen yarın Tunus’a gelmesi bekleniyor.
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