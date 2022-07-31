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Yerel Bin insanı zehirleyebilir! Televizyonun içinden şoke etti
Yerel

Bin insanı zehirleyebilir! Televizyonun içinden şoke etti

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir araçta bulunan televizyon içerisinde zulalanmış vaziyette 300 gram metamfetamin ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 16:10:00 -
Bin insanı zehirleyebilir! Televizyonun içinden şoke etti

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir araçta bulunan televizyon içerisinde zulalanmış vaziyette 300 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, D.G. isimli şahsın bulunduğu araçta arama yapıldı.

300 gram metamfetamin ele geçirildi

Yapılan aramada, sözde arızalı tüplü televizyon içerisine zulalanmış şekilde; piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan ve yaklaşık bin insanı zehirleyebileceği değerlendirilen 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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