0553 313 94 23

Bin 729 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

Bin 729 fanatik Yahudi, İbrani takvimine göre, "Teşa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Müslümanların Kurban Bayramı’nda İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

11 Ağustos 2019 Pazar 17:20
Bin 729 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, Kurban Bayramı namazı sonrası fanatik Yahudilerin baskınlarını engelleme talebinde bulunan Mescid-i Aksa’daki Filistinlilere saldırmasının ardından, bin 729 fanatik Yahudi’nin Harem-i Şerif’e yoğun güvenlik önlemleri altında baskın düzenlemesine izin verdi.

İsrail’in Maariv gazetesinin haberine göre, İbrani takvimine göre “Süleyman Mabedi”nin Babilliler ve Romalılar tarafından birinci ve ikinci yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Teşa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Müslümanların Kurban Bayramı’nda bin 729 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya girdi.

Haberde, geçen yıl Teşa BeAv gününde bin 440 fanatik Yahudi’nin Harem-i Şerif’e baskın düzenlediği anımsatılarak, Mescid-i Aksa’ya giren fanatik Yahudilerin sayısının yüzde 17 oranında arttığına vurgu yapıldı.

Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs de yaptığı yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin sabah seansında bir, öğleden sonraki seansta da 2 kez İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini aktardı.

Dibs, olaylarda en az 5 Filistinlinin gözaltına alındığını belirtirken, İsrail polisinden gözaltılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Fanatik Yahudiler, arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Teşa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere İsrail polisinden izin talebinde bulunmuştu.

İsrail polisi de bugün fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmiş, 61 Filistinli yaralanmış, 15’i hastanelere kaldırılmıştı.

- Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 17:20
  1. Filistin
  2. Harem-i Şerif
  3. İsrail
  4. Mescid-i Aksa
  5. Teşa BeAv

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esat Öztürk: “Bayramlar kardeşliğin ön plana çıktığı günlerdir”
    1. Esat Öztürk: “Bayramlar kardeşliğin ön..
    2. Antalya’da ‘hırsız sevgililer ’..
    3. CHP'li belediye zammı yapıştırdı!..
    4. Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri..
    5. Kongo Havzası'nda yeni petrol rezervi..
    6. Dünya gündemine bomba gibi düşen..
    7. Bin 729 fanatik Yahudi Mescid-i..
    8. Türk Kızılaydan Kırgızistan'da kurban..
    9. TDV, Abidjan’da Prof. Dr. Ali Erbaş’ın..
    10. Karabük’te İl protokolü bayramlaştı
    11. Uzman Diyetisyen Havva Arın Erbay’dan..
    12. Bayramda trafik kazaları can almaya..
    13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    14. "Acemi kasaplar" hastanelik oldu
    15. Araban’da bayramlaşma programı
    16. Sağlık Bakanlığından İstanbul Lepra..
    17. Kuzey Makedonya'da kurban bağışı
    18. Jandarma ekiplerinden drone destekli..
    19. Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan..
    20. Bayramda acemi kasaplar hastanelere..
    21. Antalya’da orman yangını: 10 hektar..
    22. Asya ülkesinde Müslümanlar camiye akın..
    23. MHP'den 'geri dönün' çağrısı!
    24. Safranbolu'da tur otobüsünde yangın..
    25. Dalaman’da uyuşturucu operasyonu
    26. Öğrencilerden şehit babasına bayram..
    27. Çavuşoğlu'ndan Sırbistan Dışişleri..
    28. Sağlık Bakanı Koca'dan "Lepra..
    29. Putin'den Müslümanlara övgü!
    30. Mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?