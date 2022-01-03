Bin 500 kişilik cami ibadete açıldı

Açılışa Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İpekyolu İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Şamil Görücü, Van İl Müftüsü Ömer Keskin ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel katıldı.

2021 yılının Nisan ayında yapımına başlanan cami, 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak ibadete açıldı.

Dış mimarisi Ahlat taşından oluşan cami, tamamen örme tekniğiyle depreme dayanaklı ve Selçuklu mimarisi örnek alınarak inşa edildi. Üç katlı yapılan caminin içi Osmanlı mimarisinden esinlenerek iklim şartlarına uygun şekilde tasarlandı. Alt katı taziye evi, orta katı ibadethane, en üst katı ise kadınlar için ibadethane yeri olan camide, imam odası ve kış için bir bölüm de bulunuyor.

Cami açılışında bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Bugün burada hayırlı bir çalışmanın açılışı için toplanmış bulunmaktayız. Bu eseri mahallemize kazandıran başta muhtarımız, imamımız ve tüm mahalle halkına teşekkür ediyorum. Karagündüz halkı hep İslam’a sımsıkı sarılmış, devletinin ve milletinin yanında olmuş, fitnenin bölgede kol gezdiği dönemde dimdik ayakta durabilmiş, birbirine sarılarak bugünlere gelmiş ve bu birlik sayesinde bugün çok güzel bir eseri mahalleye kazandırmış. Allah vesile olan herkesten razı olsun. Benim için en önemlisi de bayanlar için ayrı bir ibadet alanın planlanmış olması. Bu ayrı bir güzellik. Çünkü toplumumuzun yarısı kadınlardan oluşuyor. O yüzden bu yapılan çalışma çok hayırlı olmuş. İnşallah kadınlarımız da bu 160 metrekarelik alanı bütün namaz vakitlerinde doldurarak ibadet ederler. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini bildiren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Herkesten Allah razı olsun. İnşallah burada kılınan tüm namazlar, yapılan ibadetler, emeğe geçenlere, emeği geçenlerin ailelerinin sevaplarına işlenir. Bu cami, birlik ve beraberliğimizin artırılmasına vesile olsun, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı Veysel Çomak ise 435 metrekare üzerine inşa edilen caminin yapımında emeği büyük olan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'e, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a ve İl Müftüsü Ömer Keskin'e teşekkürlerini bildirdi. Cami inşasında yine çok büyük katkıları olan Mahalle İmamı Metin Arvas'a, tüm mahalle halkına da teşekkürlerini bildiren Muhtar Çomak, "Mahallemiz böylesine bir ibadethaneye kavuştuğu için çok mutluyuz. İsmini sayamadığım daha nice imam ve vatandaşlarımızın katkısı olmuştur. Hepsine buradan teker teker teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kur’an-ı Kerim tilaveti, toplu kılınan namaz ve edilen duaların ardından açılış son buldu.