BİM'den indirim açıklaması

Son dönemde döviz kurundaki artış nedeniyle gıda fiyatları zamlanmış, vatandaşın alım gücü düşmüştü. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemini açıklamasıyla, dolar 18 liradan 10 liralara geriledi. Kurdaki düşüş sonrası herkes doları bahane ederek yapılan zamların geri alınmasını bekler oldu.

Marketlerde denetim başladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıyıp, yansımadığını tespit etmek için marketlerde denetim başlatıldı. 81 ilde ürün fiyatlarının ne zaman değiştiği ve raf ile kasa arasında fark olup olmadığı incelenmeye başlandı.

BİM'den açıklama

Dövizdeki düşüş ve etiket fiyatlarını değerlendiren Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, süreç hakkında açıklamada bulundu. Kurdaki düşüşün memnuniyet verici olduğunu belirten Aykaç, "Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor" dedi.

Hürriyet'e konuşan Aykaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir çok ürün grubunda arzda sıkıntı var. Buna kağıt, plastik, cam, metal ambalaj sorunu da eklenmiş durumda. Son birkaç haftadır tüketici talep artış davranışı da tedarik zincirini sekteye uğrattı. Üretim bugünlerde çok daha kıymetli hale geldi. Vatandaşın ihtiyacını kesintiye uğratmamak için biz perakendeciler çok gayret ediyoruz ilgili herkesten destek bekliyoruz."