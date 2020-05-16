  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday

Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması

Sahte haber ve içerikler infodemiyle koronavirüsten daha hızlı yayılıyor
için kalan
Ekonomi

BİM’de kârlı dönem

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS), 2020’nin ilk çeyreğinde net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre ikiye katlayarak 430 milyon 411 bin liraya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:04:00 -
BİM’de kârlı dönem

Son verilere göre şirketin ilk çeyrekteki net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 100 oranında artmış oldu. BİM, bir önceki yılın aynı döneminde 215 milyon 384 bin lira net kâr açıklamış, 2019 yılını 1 milyar 224 bin 877 bin lira toplam konsolide net kâr rakamıyla tamamlamıştı. Şirketin ikinci dönem finansal sonuçlarını ağustos ortasında açıklaması bekleniyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı