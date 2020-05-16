BİM’de kârlı dönem

Son verilere göre şirketin ilk çeyrekteki net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 100 oranında artmış oldu. BİM, bir önceki yılın aynı döneminde 215 milyon 384 bin lira net kâr açıklamış, 2019 yılını 1 milyar 224 bin 877 bin lira toplam konsolide net kâr rakamıyla tamamlamıştı. Şirketin ikinci dönem finansal sonuçlarını ağustos ortasında açıklaması bekleniyor.